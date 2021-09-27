Лучшие легальные БК России
Все эти букмекерские конторы работают исключительно через ЦУПИС, то есть полностью соответствуют действующему в Российской Федерации законодательству. Вот те букмекеры, которые подходят по всем критериям и выдержали наши проверки.
Лига Ставок
Очень известная букмекерская контора в России, которая не просто поддерживает клубы и спортсменов, а и вручает им награды (например, «Лига Fair Play» для самого дисциплинированного клуба РФПЛ). Есть множество акций и специальных ставок на политику, шоу-бизнес, телевизионные шоу и прочие развлечения. Также имеются финансовые ставки, но коэффициенты здесь средние – не ниже, чем у большинства российских БК.
Особенности:
– клиенты могут сами предлагать варианты ставок;
– хорошо проработанный, красочный сайт, где есть видеотрансляции;
– множество способов ввода и вывода денег;
– есть наземные пункты приема ставок по всей стране.
Марафон
Здесь одна из самых широких линий на постсоветском пространстве – есть множество непопулярных видов спорта и лиг. Коэффициенты не ниже, чем у остальных, очень обширная роспись. Также есть стационарные ППС.
Особенности:
– невысокая маржа – не более 5%;
– отлично проработанный раздел лайв пари;
– контора – спонсор многих известных футбольных клубов.
Бетсити
Эта контора может претендовать на звание букмекера с самой широкой линией в России! Здесь просто огромное количество соревнований, пари на статистические показатели, дополнительные параметры игр, итоги турниров и многое другое. Акций, правда, здесь немного и коэффициенты средние, но БК очень годная!
Особенности:
– отличная роспись;
– видеотрансляции на сайте компании;
– есть пункты приема ставок.
Париматч
Внимание привлекает фирменное оформление сайта, а также пунктов приема ставок в желтых тонах. На сайте, к слову, есть видеотрансляции, результаты, статистика и многое другое. Коэффициенты и маржа средние, роспись очень широкая.
Особенности:
– постоянные акции в честь различных спортивных событий и праздников (например, на черную пятницу);
– много фирменных «фишек», таких как экспресс-линия, где котировки выше;
– минимальная ставка всего лишь 20 рублей.
1xСтавка
Еще один претендент на звание букмекерской конторы с самой широкой линией на постсоветском пространстве. Здесь есть множество специальных пари на погоду, рыбалку, существования пришельцев, поведение МакГрегора, имя Папы Римского и так далее. Также есть акции, в рекламе которых принимают участие известные в мире спорта личности, например, игроки сборной России по футболу.
Особенности:
– широкая роспись на каждое событие;
– минимальная маржа на онлайн ставки на спорт
– 2-3%;
– множество доступных видов ставок – экспресс, система, комбинированные.
Леон
Данная букмекерская контора тоже известна своими акциями. Здесь их устраивают при любом удобном случае, например, в честь финала Лиги Чемпионов или подписания контракта с новым амбассадором. С БК Леон, кстати, тоже сотрудничает много интересных личностей, таких как Сергей Шнуров, группа Каспийский груз и другие.
Особенности:
– бонусная система, где за каждую ставку начисляются очки, которые потом можно потратить на ставки;
– линия не очень широкая, поэтому БК больше подходит новичкам в мире беттинга;
– простой и удобный сайт без видеотрансляций.
Фонбет
Один из «старожилов» букмекерской сферы России, который постоянно совершенствуется – улучшает сайт, подписывает громкие контракты (например, на спонсорскую поддержку испанской Примеры) и так далее. На сайте есть очень информативная страница статистики, которая помогает составлять прогнозы. Подойдет среднестатистическим и нетребовательным игрокам.
Особенности:
– средняя линия;
– есть суперэкспресс (фактически, тотализатор);
– раздел лайв ставок один из лучших в России.
Олимп
Активно прогрессирующая контора, которая имеет свой фирменный стиль – пункты приема ставок и сайт оформлены в бордовых тонах, что выглядит эффектно. Линия очень широкая, есть ставки на культурные и политические события, а также появляется эксклюзив (например, пари на бой Навального и Золотова).
Особенности:
– есть три стандартные акции, в рамках которых можно получить деньги за регистрацию и приглашение друга;
– средние коэффициенты и маржа;
– множество способов пополнения счета.