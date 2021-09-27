Свердловский областной суд обязал УК «Уралэкспо-НТ» выплатить пожилой тагильчанке компенсацию морального вреда за падение на скользком тротуаре

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2021. Свердловский областной суд подтвердил решение своих коллег из Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила, согласно которому управляющая компания «Уралэкспо-НТ» будет обязана выплатить пенсионерке компенсацию морального вреда за падение на скользком тротуаре в размере 200 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе суда.



Жительница Нижнего Тагила получила травму в ноябре 2019 года, когда по дороге в магазин упала на покрытом наледью тротуаре возле одного из домов близ Черноисточинского шоссе. Пешеходная дорожка не была почищена ото льда, какая-либо обработка противоскользящими веществами также отсутствовала. 74-летняя женщина с места происшествия была доставлена на скорой в «Демидовскую городскую больницу». Ей был поставлен диагноз «перелом шейки бедра». Пожилая тагильчанка перенесла операцию и прошла длительный курс реабилитации, который не завершен до сих пор. Из-за травмы женщина вынуждена долгое время зависеть от помощи родственников.



С иском к ООО «Уралэкспо-НТ», отвечающему за уборку территории около дома, близ которого женщина получила травму, обратился в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила прокурор данного района. В качестве компенсации для истицы он запросил сумму в размере 300 тыс. руб. Суд частично удовлетворил иск, обязав ответчика выплатить пострадавшей 200 тыс. руб.



Ответчик, ООО «Уралэкспо-НТ», подал апелляцию, мотивируя ее тем, что истица получила травму по собственной вине из-за неосторожности. Однако Свердловский областной суд подтвердил решение тагильских коллег, оставив их вердикт без изменений. Теперь управляющая компания обязана выплатить пострадавшей тагильчанке 200 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.