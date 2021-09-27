Суд обязал УрФУ выплатить «ЛСР. Строительство — Урал» более 5,5 млн рублей долга по разорванному контракту

Уральский федеральный университет (УрФУ) обязан выплатить «ЛСР. Строительство — Урал» 5 млн 570 тыс. руб., которые оставался должен после расторжения договора. Законность претензий компании к учебному заведению признал Арбитражный суд Свердловской области. Соответствующее решение размещено в его картотеке.



Между УрФУ и «ЛСР. Строительство — Урал» был заключен договор, по которому строители должны были демонтировать старое общежитие университета на улице Фонвизина и построить новое здание. Однако вскоре учебная организация расторгла договор в одностороннем порядке.



Стоимость уже выполненных застройщиком работ составила 52 млн 687 тыс. руб., из которых оставалось доплатить 5 млн 570 тыс. руб. После отказа УрФУ сделать это компания обратилась в суд. Учебное заведение в ответ подало встречный иск с требованием вернуть выплаченные ранее деньги.