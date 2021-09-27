Житель Екатеринбурга приговорен к лишению свободы за махинации с валютой на сумму 106,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2021. Житель Екатеринбурга приговорен Железнодорожным районным судом к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 1,2 млн руб. за незаконные валютные операции. При совершении крупных переводов мужчина указывал недостоверные данные, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По данным следствия, обвиняемый в период с декабря 2013 по январь 2014 года через находящееся в России юрлицо выполнил серию денежных переводов в иностранной валюте в Китай. В переводе на рубли общая сумма составила 106,9 млн руб. Но в документах для агентов валютного контроля мужчина указывал недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
Суд признал екатеринбуржца виновным в преступлении, предусмотренном пунктом «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов Российской Федерации с использованием подложных документов, с причинением ущерба в особо крупном размере».
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