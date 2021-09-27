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27.09.2021

Число безработных на Среднем Урале незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2021. По состоянию на 27 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 27 тыс. 180 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 24 сентября число безработных составляло 27 тыс. 156 человек. Таким образом, за последние три дня показатель вырос на 24 человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 1,29%.

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