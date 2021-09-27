В январе-августе 2021 года число пассажиров российских авиакомпаний выросло на 62,2%

УрБК, Москва, 27.09.2021. В январе-августе 2021 года число перевезенных российскими авиакомпаниями пассажиров составило 71 млн 223 тыс. человек, что на 62,2% больше, чем в аналогичный период 2020 года — 43 млн 913 тыс. Об этом сообщается на сайте Росавиации.



Внутренними рейсами в текущем году воспользовались 59 млн 170 тыс. человек, в прошлом — 34 млн 316 тыс. В Росавиации отметили, что в августе объемы авиаперевозок пассажиров на внутренних линиях на 31% превысили показатели «доковидного» 2019 года.



На международных рейсах летали 12 млн 053 тыс. пассажиров, в 2020 году — 9 млн 552 тыс. В пределах СНГ число пассажиров выросло с 1 млн 157 тыс. до 3 млн 567 тыс. При этом для стран, не входящих в СНГ, показатели для 2021 и 2020 годов примерно одинаковые — 8 млн 486 тыс. и 8 млн 395 тыс. соответственно.