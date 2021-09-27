В январе-августе 2021 года число пассажиров российских авиакомпаний выросло на 62,2%

УрБК, Москва, 27.09.2021. В январе-августе 2021 года число перевезенных российскими авиакомпаниями пассажиров составило 71 млн 223 тыс. человек, что на 62,2% больше, чем в аналогичный период 2020 года — 43 млн 913 тыс. Об этом сообщается на сайте Росавиации.
Внутренними рейсами в текущем году воспользовались 59 млн 170 тыс. человек, в прошлом — 34 млн 316 тыс. В Росавиации отметили, что в августе объемы авиаперевозок пассажиров на внутренних линиях на 31% превысили показатели «доковидного» 2019 года.
На международных рейсах летали 12 млн 053 тыс. пассажиров, в 2020 году — 9 млн 552 тыс. В пределах СНГ число пассажиров выросло с 1 млн 157 тыс. до 3 млн 567 тыс. При этом для стран, не входящих в СНГ, показатели для 2021 и 2020 годов примерно одинаковые — 8 млн 486 тыс. и 8 млн 395 тыс. соответственно.
УрБК, Москва, 11.08.2021. Российские авиакомпании в июле 2021 года перевезли 12,5 млн пассажиров. Это почти в два раза ...15.07.2021 Число пассажиров «Уральских авиалиний» вернулось к допандемийным показателям
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2021. В июне 2021 года рейсами «Уральских авиалиний» летали 974 тыс. 693 пассажира, что на 3% ...25.03.2021 Пассажиропоток авиакомпаний РФ в январе-феврале сократился на 38%
УрБК, Москва, 25.03.2021. По итогам января-февраля 2021 года российские авиакомпании перевезли 10 млн 501 тыс. 446 ...01.02.2021 Пассажиропоток в российских аэропортах сократился на 41% по итогам 2020 года
УрБК, Москва, 01.02.2021. Пассажиропоток в российских аэропортах по итогам 2020 года сократился на 41% в сравнении с ...26.07.2019 Российские авиакомпании в I полугодии увеличили перевозки на 12,1%
УрБК, Москва, 26.07.2019. Российские авиакомпании в январе-июне 2019 года перевезли 57,679 млн пассажиров, что на 12,1% ...