Авиационная улица в Екатеринбурге будет отремонтирована в 2022 году

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2021. Ремонт проезжей части Авиационной улицы в Екатеринбурге пройдет в 2022 году, финансирование будет выделено. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов, отвечая на вопросы жителей в газете «Вечерний Екатеринбург».
В прошлом году на Авиационной ремонтировался участок от Белинского до Степана Разина. Оставшиеся участки будут обновлены в следующем году. Местные жители отмечают, что сейчас Авиационная улица является техническим проездом на дорожных плитах, которые уже разрушились.
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