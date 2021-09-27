Подбор персонала - рекомендации для работодателей

В процессе поиска сотрудников работодатели тратят немало времени и денег. И их можно понять – очень важно найти именно грамотных специалистов, полностью соответствующих всем требованиям нанимателя. Например вакансии администратором баз данных на Хабр Карьера предполагают, что откликнутся соискатели, имеющие определенный опыт и знания в данной сфере, но не всегда это так. Если пришло время собеседования перед приемом на работу, то советуем вам обратить внимание на некоторые моменты.









– Попробуйте выяснить, насколько цели и стремления кандидата совпадают с целями вашей компании. Поинтересуйтесь, какой он видит свою карьеру в ближайшие несколько лет? Кем он видит себя в этой компании через те же несколько лет? Поинтересуйтесь у него, почему именно эту компанию он выбрал для своей деятельности?



– Очень важно просматривать историю предыдущей деятельности кандидата. Изучите рекомендации от бывшего работодателя. Обращайте внимание не только на опыт и компетенцию потенциального сотрудника, но и на то, как этот соискатель ведет себя внутри коллектива. Поинтересуйтесь уже выполненными проектами кандидата на его предыдущем месте работы, чтобы иметь представление, с кем имеете дело.



Учтите советы по предыдущему пункту, но не вдавайтесь в подробности слишком сильно. Делайте упор именно на то собеседование, которое вы сейчас проводите. Опирайтесь на свою интуицию. Открыто задавайте волнующие вас вопросы, и следите за реакцией отвечающего. Постарайтесь добраться до его потенциала, возможно именно вы сможете раскрыть его в будущем сотруднике.



– Помимо собеседования, имейте в арсенале и другие методы тестирования кандидатов. Например, опросники. Некоторые люди имеют свойство нервничать в определенных ситуациях, и это может служить помехой при приеме на работу. Предложите кандидатам пройти письменное тестирование – пусть в спокойной обстановке ответят на интересующие вас вопросы.



– Вам нужно убедиться, что этот сотрудник в дальнейшем сработается с коллегами из нового коллектива. Постарайтесь понаблюдать, как держится кандидат при знакомстве с новыми людьми.



Обращайте внимание на то, как и сколько вопросов задает кандидат на должность в вашем учреждении. Если его волнуют какие-то аспекты, если он проявляет живой интерес, то ему не безразлична его будущая работа. Обычно, толковые кандидаты сразу хотят знать: кто будет их начальником, какой их ждет коллектив, чего именно от него ждут на новой должности.



– Поинтересуйтесь у соискателей, какие стороны в них самые слабые? Их ответы помогут вам понять, готовы ли кандидаты меняться к лучшему и к чему они стремятся.



Примените психологический ход – внимательно взгляните на кандидата, и честно спросите себя «Смог бы лично я работать на такого человека?» Как правило, если ответ – нет, то этот соискатель вам вряд ли подходит.



Не спешите с выбором. Не следует заполнять пустующую вакансию первым встречным. Это потом может обернуться против вас же.



Помимо логики, включайте иногда интуицию. Именно она может подсказать вам многое.



В следующей нашей статье мы поговорим о популярных специальностях в ИТ сфере, а именно: Ruby on Rails

https://career.habr.com/vacancies/ruby_on_rails_developer, тестировщик мобильных приложений и oracle разработчик. Следите за нашими публикациями и будьте в курсе всех новостей.