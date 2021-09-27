Свердловчане опасаются раннего бронирования

Жители Свердловской области опасаются заранее покупать туры на осенне-зимний сезон. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал руководитель уральского отделения Российского Союза туриндустрии, президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.







«В «доковидные» годы с сентября по середину октября участники туристического рынка обычно распродавали около 50% туров на зимний период. Сейчас туристы не столь активны. Как правило, они приобретают туры в последний момент. Свердловчане опасаются закрытия того или иного направления из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Конечно, наши туристы защищены, они могут вернуть свои деньги. Однако этот процесс затруднителен и малоприятен. Поэтому многие уральцы не хотят рисковать. Думаю, такая ситуация продлится еще несколько лет», — заявил М. Мальцев.



Эксперт прогнозирует, что большинство туров на осенне-зимний сезон будут приобретаться за три-четыре недели до вылета.



«Исключением являются круизные и эксклюзивные направления. Например, если человек привык отдыхать в зимние каникулы в ОАЭ в одном и том же отеле, то он заранее его забронирует. Иначе у него просто не будет такой возможности. Также раннее бронирование может быть актуально на Новый год и первые дни 2022 года. Конкуренция на эти даты всегда была достаточно высокой», — сообщил М. Мальцев.



В Ассоциации туроператоров России подтверждают резкое снижение глубины продаж туров на осенне-зимний сезон.



«Люди боятся, что закроются зарубежные направления, наши регионы. Опасаются, что сами заболеют, и придется переносить поездку. А возврат денег — не самый популярный инструмент в туризме, причем это касается всех поставщиков услуг — как туроператоров, так и перевозчиков и отелей», — рассказывала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.



По ее словам, в сложившихся обстоятельствах крайне сложно спрогнозировать развитие ситуации на туррынке. Один из самых показательных примеров — решение властей Краснодарского края о заселении туристов в отели с 1 августа только с прививкой.



Несмотря на снижение глубины продаж, уральская туристическая отрасль постепенно восстанавливается от шоков, вызванных пандемией коронавируса, заявил Михаил Мальцев.



«Программа на осенне-зимний период по-прежнему формируется. Мы ожидаем, что у нас (в аэропорту Кольцово — прим. ред.) появится два новых европейских авиаперевозчика. Пока анонсировать ничего не буду. Также мы ожидаем расширение географии полетов, в частности, две авиакомпании рассматривают варианты организации прямого авиасообщения по маршруту Екатеринбург — Стамбул. До 6 числа (октября — прим. ред.) у нас завершится полетная программа рейсов в Анталию. Однако мы рассчитываем, что одна из авиакомпаний сохранит этот маршрут и на зимний период (хотя бы два раза в неделю). Кроме того, ожидается усиление авиационного сообщения с ОАЭ. Если говорить об экзотических направлениях, то можно сказать, что сейчас осуществляются переговоры об организации прямого авиасообщения с малайзийским островом Лангкави и Шри-Ланкой», — сказал М. Мальцев.



Он отметил, что представители уральского турбизнеса ждут запуска авиасообщения из Екатеринбурга в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Это может произойти уже в ближайшее время. Также участники рынка возлагают большие надежды на поэтапное открытие европейских направлений. Некоторые страны, в том числе Венгрия, уже возобновили прием российских туристов.



«В «доковидном» 2019 году мы предоставили около 10 тыс. виз. При сохранении текущей динамики в 2021 году этот показатель может быть превышен. Отмечу, что генеральное консульство Венгрии в Екатеринбурге выдает визы людям, которые хотят посетить Венгрию и Словению. С 1 октября к этому списку стран добавится Австрия», — отметил генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Шандор Фабиан.



Эксперты отмечают, что уральские туристы, которые планируют отдохнуть в осенне-зимний сезон, вряд ли смогут купить так называемые горящие туры. По словам Михаила Мальцева, сейчас у туроператоров нет финансовых возможностей, чтобы вести конкурентную борьбу с помощью таких спецпредложений для клиентов.