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27.09.2021

На Южном Урале число выданных автокредитов в августе текущего года снизилось на 3,9%

УрБК, Челябинск, 27.09.2021. По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ) 2 тыс. 890 автокредитов было выдано в августе 2021 года в Челябинской области. Это на 3,9% меньше, чем в прошлом месяце.

С такими показателями Южный Урал расположился на 7-м месте тридцатистрочного рейтинга регионов РФ. Первое место в рейтинге автокредитов заняла Москва (6 тыс. 941 ед.), на втором — Московская область (5 тыс. 629 ед.), третье — у Санкт-Петербурга (4 тыс. 942 ед.), на четвертом оказался Краснодарский край (4 тыс. 147 ед.). Замыкает топ-5 рейтинга Татарстан (3 тыс. 997 ед.).

Всего, по данным НБКИ, в августе в РФ было выдано 87,3 тыс. автокредитов, и это на 1,5% больше, чем в июле 2021 года: тогда количество автокредитов составило 86,1 тыс. ед.

Кроме того, судя по исследованию НБКИ, по сравнению с тем же периодом 2020 года количество выданных автокредитов в августе 2021 года в стране уменьшилось на 1,9% (в августе 2020 года этот показатель составил 89 тыс. ед.).

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