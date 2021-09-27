УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
27.09.2021

В Свердловской области в августе текущего года было выдано на 6,1% меньше автокредитов

По данным исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2021 года в Свердловской области было выдано 2 тыс. 792 автокредита, что на 6,1% меньше по сравнению с июлем текущего года.

С этим результатом Средний Урал занял 8-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первом месте по количеству выданных в августе автокредитов расположилась Москва (6 тыс. 941 ед.), на втором – Московская область (5 тыс. 629 ед.), на третьем – Санкт-Петербург (4 тыс. 942 ед.), на четвертом — Краснодарский край (4 тыс. 147 ед.). Замыкает пятерку лидеров Татарстан (3 тыс. 997 ед.).

Кроме того, в исследовании НБКИ указано, что всего в августе 2021 года в стране было выдано 87,3 тыс. автокредитов, что на 1,5% больше по сравнению с предыдущим месяцем (в июле 2021 года — 86,1 тыс. ед.)

Также, согласно данным, полученным НБКИ, в августе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в стране количество выданных автокредитов снизилось на 1,9% (в августе 2020 г. — 89 тыс. ед.).

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
27.09.2021 В Свердловской области в августе текущего года было выдано на 6,1% меньше автокредитов

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2021. По данным исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2021 года ...

24.08.2021 Число выданных автокредитов на Среднем Урале за месяц снизилось на 1,6%

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2021. В Свердловской области в июле текущего года было выдано 2,9 тыс. автокредитов, что на ...

28.07.2021 Число выданных автокредитов на Среднем Урале за месяц снизилось на 1,5%

В Свердловской области в июне текущего года было выдано 2 тыс. 885 автокредитов, что на 1,5% меньше по сравнению с ...

28.07.2021 Число выданных автокредитов на Среднем Урале за месяц снизилось на 1,5%

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2021. В Свердловской области в июне текущего года было выдано 2 тыс. 885 автокредитов, что на ...

26.04.2021 Средний Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в I квартале автокредитов

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2021. В Свердловской области в I квартале текущего года было выдано 8 тыс. 495 автокредитов, ...

Популярные новости
31.08.2021Любовь Любаева: Цифровизация и образование в АПК — основные тренды следующих лет10.09.2021Банк России повысил ключевую ставку до 6,75% годовых08.09.2021Минфин: Глобальный цифровой налог принесет в бюджет РФ десятки миллиардов рублей03.09.2021Малый бизнес нацелился на экспорт02.09.2021На Среднем Урале растет просрочка по кредитам
Архив новостей
Сентябрь 2021 (679)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Июнь 2021 (704)
Май 2021 (600)
Апрель 2021 (733)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18