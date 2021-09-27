Строительство школы № 41 в Екатеринбурге начнется в 2022 году

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2021. В Екатеринбурге в следующем году начнется строительство первой школы по схеме ...

В Екатеринбурге в 2022 году начнется строительство первой школы по схеме ГЧП

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2021. Строительство школы № 40 в Екатеринбурге может стартовать уже этой зимой. Об этом ...

Алексей Орлов: Строительство школы № 40 в Екатеринбурге может стартовать зимой

В 2021 году в Екатеринбурге будут построены и отремонтированы семь образовательных учреждений

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2021. В Екатеринбурге в 2021 году будут завершены ремонты и строительство семи ...