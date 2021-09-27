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27.09.2021

Строительство школы № 41 в Екатеринбурге начнется в 2022 году

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2021. Строительство школы № 41 на улице Котельникова в Екатеринбурге стартует в 2022 году, а сдать объект планируется в 2024 году. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Орлов, отвечая на вопросы горожан на страницах газеты «Вечерний Екатеринбург».

«В настоящее время достигнуты договоренности с компанией «Атомстройкомплекс» о строительстве этой школы на основе государственно-частного партнерства. Для детей и родителей это будет обычная муниципальная школа», — отметил А. Орлов.

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