В Свердловской области в августе текущего года было выдано на 6,1% меньше автокредитов

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2021. По данным исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2021 года в Свердловской области было выдано 2 тыс. 792 автокредита, что на 6,1% меньше по сравнению с июлем текущего года.



С этим результатом Средний Урал занял 8-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первом месте по количеству выданных в августе автокредитов расположилась Москва (6 тыс. 941 ед.), на втором – Московская область (5 тыс. 629 ед.), на третьем – Санкт-Петербург (4 тыс. 942 ед.), на четвертом — Краснодарский край (4 тыс. 147 ед.). Замыкает пятерку лидеров Татарстан (3 тыс. 997 ед.).



Кроме того, в исследовании НБКИ указано, что всего в августе 2021 года в стране было выдано 87,3 тыс. автокредитов, что на 1,5% больше по сравнению с предыдущим месяцем (в июле 2021 года — 86,1 тыс. ед.)



Также, согласно данным, полученным НБКИ, в августе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в стране количество выданных автокредитов снизилось на 1,9% (в августе 2020 г. — 89 тыс. ед.).