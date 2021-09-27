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27.09.2021

В I полугодии 2021 года в УрФО было выдано 25 тыс. онлайн-микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2021. В I полугодии 2021 года в Уральском федеральном округе (УрФО) было выдано около 25 тыс. электронных микрозаймов общим объемом 156 млн руб. Сейчас каждый шестой заем оформляется через интернет, хотя в прошлом году таким был каждый тысяча семисотый, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Больше всего таких ссуд было выдано в Челябинской области (95,6%), на втором месте — Тюменская область (4,3%), в Свердловской их оказалось менее 1%. Средний размер оформленного «вживую» микрозайма составляет 6,3 тыс. руб., в электронном виде этот показатель равен 10 тыс. руб.

«МФО, как и другие участники финансового рынка, активно начали развивать дистанционные услуги во время пандемии коронавирусной инфекции. При этом мы видим потенциал для дальнейшего роста. Доля договоров потребительских микрозаймов, оформляемых дистанционно в УрФО, в общем числе договоров остается существенно ниже общероссийского уровня», — прокомментировала начальник управления надзора за рынком микрофинансирования Уральского ГУ Банка России Наталья Мокшина.

Также в пресс-службе регулятора напомнили, что перед получением займа необходимо убедиться в легальном статусе микрофинансовой организации.

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