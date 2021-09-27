В Свердловской области выявлено 528 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 528 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 27 сентября 2021 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 137 тыс. 363 человека.



Также за сутки в области зарегистрировано 39 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 6 тыс. 166. За сутки из больниц выписано 443 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 126 тыс. 626 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 22 тыс. 236 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 7 млн 443 тыс. 149 человек. За сутки зафиксировано 779 летальных случаев (всего 204 тыс. 679), выздоровели 13 тыс. 513 человек (всего 6 млн 618 тыс. 117).