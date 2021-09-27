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27.09.2021

На предприятии «ММК-МЕТИЗ» успешно стартовала цифровая трансформация

УрБК, Магнитогорск, 27.09.2021. Об успешном запуске проекта цифровизации ОАО «ММК-МЕТИЗ» доложил на 10-й общероссийской конференции «ПРОВОЛОКА — КРЕПЕЖ», прошедшей в Казани, ведущий инженер отдела перспективного развития предприятия Станислав Дуденков.

Управление информации и общественных связей ПАО «ММК» сообщает, что программа цифровизации предприятия «ММК-МЕТИЗ» была запущена в рамках общей стратегии цифровой модернизации для всех компаний Группы ПАО «ММК». В планах — воплотить в жизнь около двух сотен различных проектов цифровой модернизации предприятий. Приоритет будет отдан созданию интегрированной корпоративной информационной системы, использованию технологий искусственного интеллекта для реализации различных бизнес-проектов, а также для обеспечения безопасности рабочих мест на производстве.

На данный момент на Магнитогорском метизно-калибровочном заводе «ММК-МЕТИЗ» (входит в Группу ММК) уже стартовало несколько процессов в рамках общего курса. Еще в 2020 году на предприятии была создана система цифровых двойников и запущена интерактивная платформа диспетчеризации. Теперь в цехах завода более оперативно осуществляется мониторинг и контроль оборудования.

Модернизирована и система охраны труда с помощью технологии машинного зрения. Это нововведение не только повышает соблюдение техники безопасности на предприятиях, но и позволяет предотвращать несчастные случаи.

Также были роботизированы и бизнес-процессы с помощью программы RPA, разработанной с Центром технологий роботизации «Некст» на базе ООО «ММК-Информсервис».

Все реализованные цифровые процессы позволили повысить производительность труда для всех отделов предприятия, а также решить проблему человеческого фактора и сократить количество ручного труда.

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