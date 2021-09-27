Аренда частных домов в Челябинской области за год подешевела на 4,5%

УрБК, Челябинск, 27.09.2021. Средняя цена аренды дач, индивидуальных домов и коттеджей в Челябинской области в сентябре 2021 года снизилась на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 37 тыс. 797 руб. в месяц. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».



В среднем по стране аренда частных домов за год подорожала на 7,3%, до 31 тыс. 105 руб. в месяц.



Самую сильную динамику продемонстрировали Севастополь (плюс 18,3%), Республика Коми (плюс 16,1%) и Тамбовская область (плюс 15,5%). Наиболее слабую — Красноярский край (минус 11,3%), Чечня (минус 10,9%) и Воронежская область (минус 9,9%).