УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
27.09.2021

Аренда частных домов в Челябинской области за год подешевела на 4,5%

УрБК, Челябинск, 27.09.2021. Средняя цена аренды дач, индивидуальных домов и коттеджей в Челябинской области в сентябре 2021 года снизилась на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 37 тыс. 797 руб. в месяц. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».

В среднем по стране аренда частных домов за год подорожала на 7,3%, до 31 тыс. 105 руб. в месяц.

Самую сильную динамику продемонстрировали Севастополь (плюс 18,3%), Республика Коми (плюс 16,1%) и Тамбовская область (плюс 15,5%). Наиболее слабую — Красноярский край (минус 11,3%), Чечня (минус 10,9%) и Воронежская область (минус 9,9%).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.09.2021 Средняя стоимость аренды частных домов в Свердловской области превышает 40 тыс. рублей в месяц

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2021. Средняя цена аренды дач, индивидуальных домов и коттеджей в Свердловской области в ...

23.07.2021 Средняя стоимость дачи в Челябинской области составляет 1,46 млн рублей

УрБК, Челябинск, 23.07.2021. Средняя стоимость дач в Челябинской области с июля 2020 года выросла на 11,6 % и достигла ...

23.03.2021 Средняя стоимость дачи в Челябинской области составляет 1,5 млн рублей

УрБК, Челябинск, 23.03.2021. Средняя стоимость дач в Челябинской области с марта 2020 года выросла на 16,7% и достигла ...

12.01.2021 Средняя цена загородных домов на Южном Урале за год снизилась на 8,6%

УрБК, Челябинск, 12.01.2021. Средняя стоимость загородных домов в Челябинской области в настоящее время составляет 2 ...

12.11.2020 Средняя стоимость аренды частных домов в Свердловской области превышает 37 тыс. рублей в месяц

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2020. Средняя цена аренды дач, индивидуальных домов и коттеджей в Свердловской области в ...

Популярные новости
31.08.2021Любовь Любаева: Цифровизация и образование в АПК — основные тренды следующих лет10.09.2021Банк России повысил ключевую ставку до 6,75% годовых08.09.2021Минфин: Глобальный цифровой налог принесет в бюджет РФ десятки миллиардов рублей03.09.2021Малый бизнес нацелился на экспорт02.09.2021На Среднем Урале растет просрочка по кредитам
Архив новостей
Сентябрь 2021 (679)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Июнь 2021 (704)
Май 2021 (600)
Апрель 2021 (733)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18