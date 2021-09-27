Формируя среду

Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко ознакомился с итогами благоустройства двух дворов в Верх-Исетском и Кировском районах города. Оба объекта были обновлены в рамках программы «Формирование современной городской среды». Всего за 2021 год в ходе нее было отремонтировано 13 дворовых территорий, и еще 12 будут благоустроены в 2022 году.



Первой точкой выездного совещания стал двор дома на улице Маршала Жукова, 10. По просьбе местных жителей строители заменили асфальтовое покрытие, а для удобства маломобильных граждан понизили уровень бордюра. Для детей обустроен игровой комплекс в виде корабля, а также качели и песочница. Защитить юное поколение от травм поможет двухслойное пружинящее покрытие.







Также для активного отдыха во дворе появилась воркаут-площадка, а некоторые уличные тренажеры способны помочь в реабилитации после инсульта. Дополняют все это новые малые архитектурные формы (скамейки, урны и так далее), и обновленное озеленение — здесь высажены 400 кустов пузыреплодника и кизильника, а также яблони.



«Мы очень довольны, что у нас теперь такой красивый двор. Раньше с младшим ребенком шли гулять куда-то в другие места, а теперь ему нравится здесь. Он очень рад появлению горок, конструкции с кораблем», — поделилась местная жительница Наталья.







Отметим, что рядом с двором на улице Маршала Жукова, 10 еще летом завершилось благоустройство двора на улице Антона Валека, 12. Там был выполнен схожий объем работ.



Далее В. Гейко посетил двор дома № 103 на проспекте Ленина. Он отметил, что здесь проект благоустройства был разработан собственниками при участии архитекторов и агрономов, постепенно дорабатываясь.







Главными украшениями новой детской площадки стали паровозик с двумя вагонами, песочный дворик и качели. Защиту детей от травм обеспечивает специальное амортизирующее покрытие.



Взрослые и дети смогут заниматься физкультурой на спортивной площадке, на которой установлены шведская стенка, турники и тренажеры. Кататься на велосипедах, самокатах и другом транспорте можно будет по выделенным дорожкам.







Кроме того, двор получил новую систему освещения и контейнерную площадку. Вдобавок здесь появились новые деревья и кустарники, а также гортензии. За последними местные жители ухаживают самостоятельно.



Также напомним, что в начале сентября в Компрессорном микрорайоне на Латвийской улице, где был обновлен сквер, состоялось торжественное открытие благоустроенного объекта. В ходе ремонта в рекреационной зоне появились спортивные площадки с прорезиненным покрытием, эргономичные скамейки и уложенные плиткой дорожки. Вся зелень в парке была сохранена, только выкорчеваны пни и убраны старые ветки. Также здесь высажены 250 кустарников и 3,5 тыс. кв. м. газона.



В рамках открытия благоустроенной площадки в сквере прошло праздничное мероприятие с шоу-программой для детей. Кроме того, в честь открытия был торжественно посажен кедр.



Отметим, что за 2021 год в рамках программы «Формирование современной городской среды» (входит в нацпроект «Жилье и городская среда») было благоустроено 13 объектов. На это было выделено около 160 млн руб. из федерального, областного и муниципального бюджетов, а также деньги собственников жилья.







В реестр объектов, попавших в программу благоустройства на следующий год, попали 12 дворовых территорий и два парка (Преображенский и Солнечные аллеи). Соответствующее распоряжение уже подписано главой Екатеринбурга Алексеем Орловым.



Дизайн-проекты грядущих работ уже одобрены на общих собраниях собственников жилья и районными общественными комиссиями. Программа благоустройства дворов обязательно включает ремонт проездов, обеспечение освещения территории, установку скамеек и урн. По желанию жильцов могут быть добавлены зоны отдыха, детские площадки, парковочные места и так далее.



Фото предоставлены пресс-службой администрации Екатеринбурга