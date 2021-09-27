Правительство РФ дало отрицательную оценку законопроекту об увеличении МРОТ до 20 тыс. рублей

УрБК, Москва, 27.09.2021. Правительство РФ дало отрицательную оценку законопроекту об увеличении МРОТ до 20 тыс. руб. Ранее с такой инициативой выступили депутаты от ЛДПР. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на текст заключения кабинета министров.



Причиной отрицательного заключения в правительстве назвали несоответствие идеи парламентариев нынешним правилам расчета МРОТ. Сейчас он соответствует 42% от медианной зарплаты, рассчитанной Росстатом, но не ниже прожиточного минимума по стране на очередной год.



«Так, согласно официальным данным Росстата, медианная заработная плата за 2020 год составила 32 тыс. 400 рублей», — напомнили в ведомстве.



Также в кабмине указали, что инициатива депутатов потребует дополнительных средств. Но в законопроекте не представлены источники финансирования «новых видов расходных обязательств».



Напомним, что на прошлой неделе правительство РФ не одобрило законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам.