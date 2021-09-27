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27.09.2021

В Свердловской области в сфере гостеприимства число вакансий выросло на 132% за два года

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2021. В период с 1 января по 27 сентября 2021 года в Свердловской области было открыто около 8,7 тыс. вакансий в разделе «Туризм, гостиницы, рестораны», сообщает служба исследований hh.ru. Это на 132% больше, чем в аналогичный период 2019 года.

При этом медиана предлагаемой зарплаты на Среднем Урале в сфере гостеприимства составляет 33,3 тыс. руб., что на 4,9 тыс. руб. больше, чем два года назад. Наиболее дорогая вакансия — директор по продажам и маркетингу в международную сеть отелей, которому предлагают на руки 200 тыс. руб.

В среднем по России медианная зарплата с 2019 года выросла на 2,4 тыс. руб., до 34,2 тыс. руб. Рост спроса на сотрудников сферы гостеприимства составил 69% — с января текущего года было создано около 300 тыс. вакансий.

Самыми востребованными в стране профессиями стали повара (12% от общего числа вакансий), официанты (4,7%), бариста (2%) и горничные (1,9%). В 2019 году больше всего вакансий было для поваров (9,5%), официантов (5%), барменов (3,5%), менеджеров по туризму (2,1%), бариста (1,4%).

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