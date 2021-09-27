Свердловское УФАС выявило необоснованное завышение цен на бензин на АЗС Шалинского городского округа

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2021. Управление ФАС по Свердловской области выявило необоснованное завышение цен на бензин ООО «Шалинское строительное управление».
Как сообщает пресс-служба ведомства, о заметном росте цен на АЗС Шалинского городского округа местные жители сообщали с 16 августа. Помимо этого, они отмечали, что при оплате бензина безналичным расчетом цена за литр выше, чем при оплате наличными средствами.
Из-за того, что повышение цен не было экономически и технологически обоснованным, региональное УФАС выдало предупреждение «Шалинскому строительному управлению» о необходимости снижения розничных цен на принадлежащих ему АЗС на автомобильный бензин (АИ-92, АИ-95) и дизельное топливо.
В результате компания снизила цену на бензин марки АИ-92 на 1,10 руб., на АИ-95 — 0,50 руб., на дизельное топливо — 1,50 руб.
Отмечается, что указанная организация занимает доминирующее положение на рынке розничной торговли автомобильными бензинами и дизельным топливом на территории Шалинского городского округа.
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