В Свердловской области в трех территориях не обеспечено 100-процентное подключение жилфонда к теплу

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2021. Отопительный сезон до сих пор не начался в нескольких населенных пунктах Свердловской области. Для оперативного решения проблем во всех муниципалитетах запущены в работу «Горячие линии» по вопросам теплоснабжения. Об этом сообщает департамент информполитики региона.



Получить ответы на свои вопросы жители населенных пунктов, где в домах до сих пор нет тепла, могут, позвонив по телефонам, указанным на сайте министерства энергетики и ЖКХ.



На данный момент отопление отсутствует в домах трех населенных пунктов: в Серове без тепла до сих пор три жилых дома из-за несвоевременного ремонта тепловых сетей. В Верхнем Дуброво жители шести многоквартирников оказались без тепла из-за долгов за газ. В Екатеринбурге на данный момент в соответствии с графиком в рабочем порядке осуществляется подключение к теплоснабжению оставшихся 155 домов в Верх-Исетском, Кировском, Октябрьском, Орджоникидзевском и Чкаловском районах.



Полностью тепло подается в 89 муниципальных образований области, в том числе в территориях, где централизованно отапливаются только социальные учреждения. В совокупности это составляет более 92 млн кв. метров жилых помещений и более 6 тыс. социальных и культурных учреждений.



При этом теплом обеспечены на 100% 1 тыс. 088 учебных заведений, 1 тыс. 695 детских дошкольных учреждений и 154 интерната. Также отопление своевременно подано в 1 тыс. 093 учреждения здравоохранения, 1 тыс. 170 культурных учреждений и в 848 прочих предприятий социальной сферы. Это составляет почти 99,9% от общего числа организаций данных отраслей.