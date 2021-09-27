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27.09.2021

В Екатеринбурге лжесотрудница ПФР украла из квартиры пенсионерки более 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2021. В Екатеринбурге мошенница пробралась в квартиру пенсионерки 1935 года рождения, притворившись сотрудницей Пенсионного фонда (ПФР), и украла сумку со сбережениями. Общий объем украденного — 2 млн 388 тыс. руб., сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД РФ.

Лжесотрудники ПФР связались с женщиной 23 сентября около 17 часов. Потерпевшей рассказали о некой готовящейся пенсионной реформе, в рамках которой потребуется перерасчет средств и обмен денег старого образца на новые. Злоумышленница убедила екатеринбурженку продиктовать свой адрес и точный размер накоплений. Затем она пообещала, что по адресу прибудет ее коллега.

Вскоре к потерпевшей пришла женщина 30-40 лет на вид. Она заявила, что нужно переписать номера банкнот и обменять деньги. Екатеринбурженка достала из тайника сумку со сбережениями, положила у входа и достала купюру в 5 тыс. руб. Лжесотрудница ПФР попросила ручку, а когда хозяйка квартиры отошла за ней, то схватила сумку и ушла. После этого пенсионерка рассказала о краже своей дочери, и вместе они обратились в полицию.

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