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27.09.2021

Средняя стоимость аренды частных домов в Свердловской области превышает 40 тыс. рублей в месяц

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2021. Средняя цена аренды дач, индивидуальных домов и коттеджей в Свердловской области в сентябре 2021 года выросла на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 40 тыс. 302 руб. в месяц. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».

В среднем по стране аренда частных домов за год подорожала на 4,6%, до 32 тыс. 548 руб. в месяц.

«Со снятием ограничительных мер интерес (россиян — прим. ред.) к загородной жизни не иссяк окончательно», — считает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

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