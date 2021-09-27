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27.09.2021

Российские власти намерены повысить тарифы на ЖКУ до «экономически обоснованного уровня»

УрБК, Москва, 27.09.2021. Российские власти намерены изменить систему тарифного регулирования в стране. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на протокол совещания, которое провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в стране предполагается повысить до «экономически обоснованного уровня». Это позволит ускорить модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Параллельно с этим российские власти планируют усилить адресную поддержку наиболее незащищенных слоев населения при оплате ЖКУ.

Ранее стало известно, что плата за капремонт в Свердловской области с 1 января 2022 года вырастет на 4%.

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