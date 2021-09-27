В Свердловской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2021. Синоптики продлили предупреждение о сильном ветре на 27 сентября 2021 года. Ожидается, что порывы ветра будут достигать 20 м/с, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.
В ветреную погоду рекомендуется прекратить все работы на высоте или открытом воздухе. В том числе в садах или огородах. Попав на улице под сильный ветер, следует не подходить к легким постройкам, зданиям, мостам, эстакадам, электропроводам, деревьям. Элементы кровли и стекол могут быть сорваны ветром. Особенно опасно находиться возле ремонтируемых или строящихся зданий. Автомобили лучше не парковать возле деревьев, рекламных щитов и фасадов зданий.
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