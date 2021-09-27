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27.09.2021

Портфель «зеленых кредитов» российских банков достиг 400 млрд рублей

УрБК, Москва, 27.09.2021. На 1 июля совокупный портфель ESG-кредитов (так называемых зеленых кредитов) банков РФ составляет около 400 млрд руб., говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА».

Порядка 70% данных кредитов пришлись на энергетику (в том числе атомную), 14% на так называемую зеленую металлургию и 7% — на добычу полезных ископаемых.

ESG-кредиты — предоставление бизнесу денежных средств на реализацию проекта при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.

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