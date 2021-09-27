Промпроизводство в Свердловской области в январе-августе сократилось на 0,6%

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2021. Промышленное производство в Свердловской области в январе-августе 2021 года снизилось на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.
В сегменте «добыча полезных ископаемых» показатель увеличился на 1,5%. В сфере «обрабатывающие производства» выпуск продукции сократился на 2,7%.
В сегменте «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» производство выросло на 5,7%. В сфере «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — на 37,9%.
Отметим, что в августе 2021 года промпроизводство в Свердловской области сократилось на 7,3% по сравнению с предыдущим месяцем.
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2021. Промышленное производство в Свердловской области в январе-марте 2021 года снизилось на ...17.03.2021 Промпроизводство в Свердловской области в январе-феврале сократилось на 6%
Промышленное производство в Свердловской области в январе-феврале 2021 года снизилось на 6% по сравнению с аналогичным ...17.03.2021 Промпроизводство в Свердловской области в январе-феврале сократилось на 6%
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2021. Промышленное производство в Свердловской области в январе-феврале 2021 года снизилось ...15.02.2021 Промпроизводство в Свердловской области в январе сократилось на 4,8%
Промышленное производство в Свердловской области в январе 2021 года снизилось на 4,8% по сравнению с аналогичным ...15.02.2021 Промпроизводство в Свердловской области в январе сократилось на 4,8%
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. Промышленное производство в Свердловской области в январе 2021 года снизилось на 4,8% ...