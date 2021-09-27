Промпроизводство в Свердловской области в январе-августе сократилось на 0,6%

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2021. Промышленное производство в Свердловской области в январе-августе 2021 года снизилось на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.



В сегменте «добыча полезных ископаемых» показатель увеличился на 1,5%. В сфере «обрабатывающие производства» выпуск продукции сократился на 2,7%.



В сегменте «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» производство выросло на 5,7%. В сфере «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — на 37,9%.



Отметим, что в августе 2021 года промпроизводство в Свердловской области сократилось на 7,3% по сравнению с предыдущим месяцем.