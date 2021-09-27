Квартиры на рынке новостроек Екатеринбурга за три месяца подорожали на 5,3%

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2021. За последние три месяца средняя цена квартир в новостройках Екатеринбурга увеличилась на 5,3%, говорится в исследовании аналитического отдела группы компаний «Новосел».
В конце сентября средняя цена квадратного метра на первичном рынке составляет 101 тыс. 700 руб.
«За год с сентября 2020 года жилье в новостройках подорожало на 20,4%. Средняя цена однокомнатных квартир увеличилась на 21,5%, двухкомнатных — на 18,8%, трехкомнатных — на 19,3%», — говорится в сообщении.
Квартиры на первичном рынке жилья Екатеринбурга за последние три года подорожали на 39%, говорится в исследовании ...08.09.2021 Квартиры в екатеринбургских новостройках за последние три года подорожали почти на 40%
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