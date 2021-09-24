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24.09.2021

В России в 2022 году страховая пенсия по старости в среднем составит 18,5 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2021. В 2022 году средний размер страховой пенсии вырастет с 17 тыс. 443 руб. до 18 тыс. 541 руб. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при кабмине, сообщает ТАСС.

Кроме того, ряд выплат для некоторых категорий с 1 февраля следующего года вырастет на 5,8%.

«Размер ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан будет проиндексирован с 1 февраля, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год, в 2022 году на 5,8%, в 2023 и 2024 годах на 4% соответственно. Увеличение коснется порядка 14,5 млн наших граждан», — добавила Т. Голикова.

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