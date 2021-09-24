В России в 2022 году страховая пенсия по старости в среднем составит 18,5 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2021. В 2022 году средний размер страховой пенсии вырастет с 17 тыс. 443 руб. до 18 тыс. 541 руб. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при кабмине, сообщает ТАСС.
Кроме того, ряд выплат для некоторых категорий с 1 февраля следующего года вырастет на 5,8%.
«Размер ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан будет проиндексирован с 1 февраля, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год, в 2022 году на 5,8%, в 2023 и 2024 годах на 4% соответственно. Увеличение коснется порядка 14,5 млн наших граждан», — добавила Т. Голикова.
УрБК, Москва, 06.07.2021. В 2024 году средний размер страховой пенсии по старости достигнет 20 тыс. 388 руб. Об этом ...13.09.2019 В России средний размер пенсий в следующем году составит 15 тыс. рублей
УрБК, Москва, 13.09.2019. В России средний размер пенсий в 2020 году составит порядка 15 тыс. руб. Об этом пишет ТАСС ...30.03.2012 С 1 апреля 2012 года средний размер трудовой пенсии по старости в Свердловской области вырастет до 9,95 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2012. Трудовые пенсии свердловчан с 1 апреля дополнительно индексируются с учетом индекса ...16.03.2010 11,6 млн. российских пенсионеров получили дополнительные средства в рамках переоценки денежной стоимости пенсионных прав
УрБК, Москва, 16.03.2010. «Из 35 млн. человек наших граждан, которым была проведена валоризация, 11,6 млн. получили ...24.07.2009 С 1 августа 2009 года средний размер трудовой пенсии по старости в Свердловской области составит 5888 рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2009. С 1 августа 2009 года средний размер трудовой пенсии по старости в Свердловской области ...