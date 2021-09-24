«Россети Урал» — «Екатеринбург» применили ультразвуковую диагностику при проверке подстанций

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2021. Работы по ультразвуковой диагностике коммутационных аппаратов на подстанциях 110 кВ «Россети Урал» — «Екатеринбург» (бренд АО «ЕЭСК») должны закончиться к октябрю.
В отделе по связям с общественностью компании объяснили, что применение приборного комплекса УДС2ВФ-ЦИВОМ-ЭП способствует раннему обнаружению пустот и микротрещин, которые незаметны для глаз. При этом разборка и демонтаж не требуются. На основе полученной информации выставляется оценка технического состояния аппаратуры.
«Ультразвуковая проверка фарфоровой изоляции — необходимая предупредительная работа, заранее сигнализирующая о проблеме, которая может возникнуть в работе оборудования, и дающая возможность действовать на опережение, выявляя скрытые заводские дефекты», — заметил заместитель главного инженера Иван Орлов.
Профилактическая процедура является регулярной и применяется на девяти подстанциях с высоковольтными выключателями, имеющими в составе корпуса фарфоровые части. Методика ультразвукового неразрушающего контроля на текущий момент реализована на 13 единицах оборудования питающих центров 110 кВ и не выявила дефектов, способных нарушить работу энергоустановок. Всего по плану 2021 года диагностика охватывает 18 единиц. По итогам мероприятия «Россети Урал» — «Екатеринбург» традиционно составят план повторного контроля на следующий год.
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