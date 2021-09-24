Топ-3 бесплатных приложений для редактирования фотографий и графики для Android

В основном каждый из нас фотографирует на смартфон. Некоторые люди считают вопрос камеры второстепенным, а для многих качество фотографий является безусловным приоритетом.



Общим знаменателем обоих этих сценариев использования является то, что мы обычно можем немного подправить наши фотографии в хорошей графической программе. Важно отметить, что множество инструментов такого типа можно найти в Play Store.







Snapseed



Абсолютно must have, без которого невозможно представить комфортное редактирование фотографий. Бесплатный инструмент от Google — это мультимедийный комбайн, потенциал которого оценили многие пользователи Play Store. Это отличное примечание, которое должно убедить вас в том, что создатели действительно приложили много усилий для создания этого инструмента.



Программа предлагает 29 фильтров, включая режим кисти, HDR, структуры и перспективы. Snapseed поддерживает файлы.jpg и.raw, что позволяет сохранять собственные стили и применять их позже при обработке последующих фотографий. Своеобразным любопытством является режим печати RAW, который позволяет изменять собственные файлы и сохранять или экспортировать их в формат.jpg без потерь.



Разумеется, мы можем размыть только выбранные фрагменты фотографий, и ничто не мешает нам быстро стереть персонажа или предмет, который мы не хотим иметь в кадре нашей идеальной фотографии. Google очень хорошо справился с виньетированием и эффектом боке, что — с правильным фото — может вас очень положительно удивить. Snapseed — это приложение, которое можно поставить на первое место в моём списке.



Pixlr



Недавно обнаружил интересную программу. Стоит отметить, что инструмент предлагает действительно большое количество интересных фильтров и решений. Мы также рады, что можем быстро отправлять эффекты нашей работы в наиболее посещаемые социальные сети, включая Instagram, который специализируется на фотографиях.



Программа Pixlr соблазняет большим количеством форматов и фонов и даже такими вкусностями, как возможность регулировать интервал между последовательными фотографиями. Да, это хорошо, но хорошо сделанная функция — это то, всегда стоит ценить. Мы также можем стилизовать наши фотографии так, чтобы они выглядели так, как будто их кто-то нарисовал, например, карандашом или тушью.



Другие функции попадают в категорию широко понятных стандартов: возможность управлять насыщенностью цвета, ползунок резкости или различные пакеты значков или шрифтов, которые мы можем использовать, чтобы немного оживить наши фотоматериалы. Само приложение бесплатное, но стоит помнить, что отдельные элементы могут быть платными. Цена на элемент колеблется от 80 до 260 рублей.



Adobe Photoshop Express



Некоторое время назад Adobe уже выпустила мобильную версию своего флагманского продукта, которая была очень хорошо принята на рынке. Об этом свидетельствует статистика приложения: более ста миллионов загрузок с рейтингом 4,3, из которых сложилось более миллиона оценок. Это отличный результат для издателя приложений.



Перечислить все функции, которые предлагает мобильная версия комбайна от Adobe, сложно. Вам могут понравиться такие решения, как выравнивание фотографий, возможность удалить эффект красных глаз и автокоррекция, где программа автоматически выбирает лучшие параметры по контрастности, экспозиции и балансу белого. И всё это требует нажатия одной кнопки. Отличная особенность.



Не будут жаловаться и те, кто хотел бы самостоятельно поиграть с мобильным фотошопом. Множество фильтров, режим выбора скинов, поддержка водяных знаков, редактирование файлов RAW или обширные функции коллажа — это лишь верхушка айсберга. Программа поддерживает множество экзотических форматов файлов, и, наконец, если у нас есть такая услуга, мы можем отправлять результаты нашей творческой работы в Adobe Creative Cloud.