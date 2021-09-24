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24.09.2021

Средний Урал попал в число регионов РФ с наибольшим снижением размера выданных потребкредитов

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2021. Средний размер выданных в августе 2021 года потребительских кредитов в Свердловской области составил 270 тыс. 726 руб., что на 4,6% меньше показателя июля этого года (283 тыс. 827 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 9-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первом месте по размеру выданных в августе текущего года потребкредитов оказалась Москва (552,3 тыс. руб.), на втором — Московская область (408,8 тыс. руб.), на третьем — Санкт-Петербург (400,4 тыс. руб.), на четвертом — ХМАО (369,1 тыс. руб.). Замыкает пятерку лидеров Хабаровский край (302,9 тыс. руб.).

Согласно исследованию НБКИ, наиболее сильно средний размер выданных потребкредитов в августе этого года увеличился в Самарской области (плюс 5,1%), а также в Хабаровском (плюс 4,6%), Приморском (плюс 3,5%) и Краснодарском (плюс 2,2%) краях.

В целом по стране средний размер выданных в августе 2021 года потребительских кредитов составил 268,5 тыс. руб., что на 1,1% меньше по сравнению с июлем этого года (271,6 тыс. руб.).

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