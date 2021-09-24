Экс-депутата Екатеринбургской гордумы Игоря Плаксина приговорили к шести годам колонии за хищение 2,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2021. Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал бывшего депутата гордумы Екатеринбурга девелопера Игоря Плаксина виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, в особо крупном размере».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, Игорь Плаксин, являясь владельцем строительного бизнеса, привлекал средства пайщиков и дольщиков для строительства ЖК «Первый Николаевский» и ЖК «Новый Уктус» в Екатеринбурге, но не смог выполнить свои обязательства. Общая сумма причиненного ущерба оценивается в 2,3 млрд руб.



Добавим, что строительство ЖК «Первый Николаевский» в Екатеринбурге было приостановлено в конце 2016 года. В результате пострадали 780 дольщиков. При строительстве ЖК «Новый Уктус» паевые договоры были заключены со 194 пайщиками.



Также И. Плаксина признали виновным в хищении 258 млн руб. при выполнении работ по реконструкции промышленных мощностей АО «Завод «Пластмасс» в Копейске.



Гособвинение запросило для Игоря Плаксина семь лет условно с испытательным сроком в пять лет. Однако Чкаловский районный суд Екатеринбурга принял более жесткое решение. И. Плаксину назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.