«Уральские авиалинии» сделали возвратными все билеты в Объединенные Арабские Эмираты

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2021. Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает акцию «Все билеты возвратные» для рейсов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщает пресс-служба перевозчика.
Вернуть по невозвратным тарифам можно будет любой билет в Дубай, Шарджу или Рас-эль-Хайму, купленный в период с 25 сентября по 25 октября 2021 года с датой вылета от 25 сентября по 20 декабря текущего года. Также до 26 сентября действуют скидки на авиабилеты в ОАЭ.
Отметим, что «Уральские авиалинии» получили 10 марта 2021 года разрешение осуществлять рейсы в Шарджу три раза в неделю.
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