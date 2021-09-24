Свердловская область получила кредит почти в 12 млрд рублей на развитие инфраструктуры

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2021. Свердловская область получит бюджетный кредит в 11 млрд 918 млн руб. на развитие инфраструктуры. Соответствующее решение было принято на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в России, сообщает департамент информационной политики региона.



Полученные средства будут направлены на пять проектов в пяти планировочных районах Екатеринбурга, которые должны дать наибольший эффект для ввода жилья и развития Среднего Урала. Площадь жилой застройки в них должна составить около 6,8 млн кв. м. к 2037 году.



Инфраструктурный кредит получен по ставке 3% годовых минимум на 15 лет. За счет развития территорий областные власти рассчитывают создать примерно 60 тыс. рабочих мест и привлечь таким образом дополнительные налоги. Благодаря этому в региональную казну должно поступить свыше 44 млрд руб.