АСВ направило более 50 млн рублей на расчеты с кредиторами Тагилбанка

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2021. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) дополнительно направило свыше 51 млн руб. на расчеты с кредиторами Тагилбанка, сообщает пресс-служба АСВ.
«Таким образом, процент удовлетворения требований указанных кредиторов будет увеличен до 50,21% суммы установленных требований. Увеличение процента достигнуто за счет поступлений в конкурсную массу денежных средств, полученных в результате реализации имущества банка», — говорится в сообщении.
Напомним, что в июле АСВ продало на торгах бывший офис Тагилбанка в Нижнем Тагиле за 60,8 млн руб.
Тагилбанк лишился лицензии на осуществление банковской деятельности летом 2018 года. Осенью того же года Арбитражный суд Свердловской области признал кредитную организацию банкротом. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июля 2018 года банк занимал 409 место в банковской системе РФ.
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