В Свердловской области выявлено 510 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 510 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 24 сентября 2021 года федеральный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 135 тыс. 796 человек.
Также за сутки в области зарегистрировано 37 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 6 тыс. 049. За сутки из больниц выписано 478 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 125 тыс. 257 человек.
В России за минувшие сутки было выявлено 21 тыс. 379 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 7 млн 376 тыс. 374 человека. За сутки зафиксировано 828 летальных случаев (всего 202 тыс. 273), выздоровели 15 тыс. 828 человек (всего 6 млн 574 тыс. 608).
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