Екатеринбург попал в топ-5 городов-миллионников по числу офисов микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2021. В Екатеринбурге по состоянию на сентябрь 2021 года работает 121 офис микрозаймов. Это на 33,1% меньше показателя аналогичного периода 2017 года. Об этом говорится в исследовании сервиса 2ГИС. Помимо Екатеринбурга, в пятерку лидеров рейтинга российских городов-миллионников по числу действующих офисов микрозаймов попали Москва (201), Санкт-Петербург (186), Новосибирск (149) и Уфа (129). По словам экспертов, уход с рынка многих микрофинансовых организаций связан с вводом ограничений на законодательном уровне и общим падением спроса на подобные услуги.

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