Брокерские счета открыли почти 480 тыс. жителей Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2021. На конец I полугодия 2021 года брокерские счета открыли почти 480 тыс. жителей Среднего Урала. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



62% открытых брокерских счетов остаются пустыми, на остальные 38% заведены денежные средства (такие счета называют «фондированными»). В среднем на фондированном брокерском счете свердловчан числится 971 тыс. руб.



Ранее стало известно, что Свердловская область занимает четвертое место среди регионов РФ по числу открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Жители Среднего Урала зарегистрировали 143 тыс. ИИС.