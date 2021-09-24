На Среднем Урале к теплу подключено 96% жилых зданий

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2021. По состоянию на вечер 23 сентября в Свердловской области отопление подано в 96% зданий жилфонда и 99,8% объектов соцкультбыта.



Как сообщает департамент информационной политики региона, полностью теплом обеспечено 86 муниципальных образований.



При этом из-за порыва на сетях теплоснабжение на отчетную дату отсутствует в трех жилых домах Ревды и в трех домах Серова. Устранить аварию и подключить потребителей планируется 27-30 сентября. Помимо этого, ремонтные работы на сетях ведутся в селе Покровском Каменского района, где без отопления остаются жители шести многоквартирных домов. Их подключение к теплу произведут 27 сентября. В Верхнем Дуброво без тепла также остаются шесть многоквартирных домов — отопление в них планируется включить 24 сентября.