На Среднем Урале к теплу подключено 96% жилых зданий

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2021. По состоянию на вечер 23 сентября в Свердловской области отопление подано в 96% зданий жилфонда и 99,8% объектов соцкультбыта.
Как сообщает департамент информационной политики региона, полностью теплом обеспечено 86 муниципальных образований.
При этом из-за порыва на сетях теплоснабжение на отчетную дату отсутствует в трех жилых домах Ревды и в трех домах Серова. Устранить аварию и подключить потребителей планируется 27-30 сентября. Помимо этого, ремонтные работы на сетях ведутся в селе Покровском Каменского района, где без отопления остаются жители шести многоквартирных домов. Их подключение к теплу произведут 27 сентября. В Верхнем Дуброво без тепла также остаются шесть многоквартирных домов — отопление в них планируется включить 24 сентября.
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2021. В Свердловской области к отоплению подключено 95,3% жилищного фонда и 99,7% объектов ...22.09.2021 На Среднем Урале теплом обеспечено 88% жилищного фонда
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. В Свердловской области к теплу подключено 88% жилищного фонда и 99% объектов социальной ...08.10.2018 Власти Екатеринбурга заявили о подключении к теплу 99,9% жилфонда
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2018. Администрация Екатеринбурга заявила о подключении к системе теплоснабжения 99,9% ...02.10.2018 В Свердловской области дали отопление в 96% жилья и 99% объектах социальной сферы
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2018. По состоянию на 1 октября в Свердловской области отапливается 96% жилья и 99% объектов ...24.09.2018 В Свердловской области теплоснабжением обеспечено около 50% жилфонда и более 74% соцобъектов
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2018. К утру 24 сентября подача тепла потребителям Свердловской области начата в 93 из 94 ...