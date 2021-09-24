Объем строящегося жилья в Екатеринбурге за год вырос на 22%

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2021. К концу сентября 2021 года объем строящегося жилья в Екатеринбурге составляет 2,9 млн кв. м., говорится в исследовании аналитического отдела группы компаний «Новосел».



За последний квартал показатель увеличился на 6,8%, за год — на 21,7%.



В настоящее время доля новостроек в центре уральской столицы составляет 10%, в первом ценовом поясе — 41%, во втором — 41%, в третьем — 6%, в четвертом — 2%.