Главой минцифры Свердловской области назначен Михаил Пономарьков

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на пост министра цифрового развития и связи региона Михаила Пономарькова, который победил в открытом конкурсе на эту должность.
Как сообщается на официальном сайте главы региона, министр приступит к исполнению обязанностей с 27 сентября.
Михаил Пономарьков — уроженец Новосибирска, выпускник ТюмГУ по специальности «Прикладная информатика в экономике». Руководил региональными и федеральными проектами внедрения геоинформационных систем в различных отраслях в Группе компаний CSoft, возглавлял структурное ИТ-подразделение Научно-исследовательского и проектного института градостроительства, руководил проектами создания АПК «Безопасный город» в Группе компаний Техносерв. С 2020 года занимал должность заместителя директора департамента информатизации и связи Свердловской области, с 23 августа этого же года — заместителя министра цифрового развития и связи Свердловской области.
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2021. В правительстве Среднего Урала начали процесс по реформированию департамента ...12.05.2017 В Свердловской области назначили нового заместителя министра транспорта и связи
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2017. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Дмитрия ...26.07.2016 Назначен заместитель министра транспорта и связи Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2016. Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на должность заместителя ...11.11.2013 Главой свердловского минстроя назначен Виктор Киселев
Исполняющий обязанности министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Виктор Киселев назначен ...11.11.2013 Министром строительства и развития инфраструктуры Свердловской области назначен Виктор Киселев
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2013. Исполняющий обязанности министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской ...