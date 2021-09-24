Главой минцифры Свердловской области назначен Михаил Пономарьков

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на пост министра цифрового развития и связи региона Михаила Пономарькова, который победил в открытом конкурсе на эту должность.



Как сообщается на официальном сайте главы региона, министр приступит к исполнению обязанностей с 27 сентября.



Михаил Пономарьков — уроженец Новосибирска, выпускник ТюмГУ по специальности «Прикладная информатика в экономике». Руководил региональными и федеральными проектами внедрения геоинформационных систем в различных отраслях в Группе компаний CSoft, возглавлял структурное ИТ-подразделение Научно-исследовательского и проектного института градостроительства, руководил проектами создания АПК «Безопасный город» в Группе компаний Техносерв. С 2020 года занимал должность заместителя директора департамента информатизации и связи Свердловской области, с 23 августа этого же года — заместителя министра цифрового развития и связи Свердловской области.