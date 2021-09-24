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24.09.2021

У торговой сети «Верный» в Свердловской области приостановили лицензию на продажу алкоголя

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2021. В 156 супермаркетах сети «Верный» (ООО «Союз Святого Иоанна Воина»), находящихся в Свердловской области, прекратилась продажа алкоголя. По данным регионального минАПК и потребительского рынка, это связано с приостановкой лицензии на реализацию данного вида продукции, сообщает «Коммерсантъ».

В ведомстве заявили, что компания нарушила требования закона «О госрегулировании алкогольной продукции» и не соблюдала правила розничной продажи алкоголя, предусмотренные лицензией. Разрешение будет восстановлено, когда «Верный» устранит нарушения.

Напомним, в мае 2021 года похожая ситуация произошла с магазинами «Перекресток» и «Пятерочка», которые также временно потеряли лицензию на реализацию алкогольной продукции из-за нарушений.

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