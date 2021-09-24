Более 191 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса официально зарегистрированы на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2021. По состоянию на 10 сентября 2021 в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства состояли 191 тыс. 142 организации, зарегистрированные в Свердловской области.
Ровно год назад в регионе насчитывалось 190 тыс. 214 предприятий. Таким образом, число зарегистрированных организаций на Среднем Урале за 12 месяцев увеличилось на 928 единиц.
Свердловские предприниматели стали чаще использовать заемные средства ...23.09.2021 Закредитованность малого и среднего бизнеса на Среднем Урале за год выросла на 13%
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2021. На 1 августа общая задолженность по кредитам, предоставленным субъектам малого и ...03.09.2021 Более 1,9 тыс. свердловских субъектов МСП поставляют свою продукцию на экспорт
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2021. Свыше 1,9 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Свердловской ...16.02.2011 В Челябинской области растет число субъектов малого и среднего предпринимательства
УрБК, Челябинск, 16.02.2011. По данным УФНС Челябинской области, количество субъектов малого и среднего ...25.11.2010 Доля инновационных предприятий в общей структуре малого и среднего бизнеса Свердловской области не превышает 5%
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2010. С начала 2010 года число малых и средних предприятий Свердловской области возросло на ...