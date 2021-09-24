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24.09.2021

Более 191 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса официально зарегистрированы на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2021. По состоянию на 10 сентября 2021 в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства состояли 191 тыс. 142 организации, зарегистрированные в Свердловской области.

Ровно год назад в регионе насчитывалось 190 тыс. 214 предприятий. Таким образом, число зарегистрированных организаций на Среднем Урале за 12 месяцев увеличилось на 928 единиц.

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