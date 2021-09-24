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24.09.2021

В Екатеринбурге подключили к отоплению 90% жилого фонда

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2021. В Екатеринбурге подключили к отоплению 90% жилого фонда. Соответствующую информацию озвучил замглавы города Владимир Гейко в ходе заседания штаба по пуску тепла в муниципалитете.

Он напомнил, что отопление во всех домах уральской столицы появится до 30 сентября.

По словам представителей горадминистрации, подключение к теплу всех социальных объектов в Екатеринбурге уже завершено.

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