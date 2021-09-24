Бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю подешевел на 0,02%

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 13 по 20 сентября 2021 года не изменились и составили 56,69 руб. за литр.
Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 за неделю подешевел на 0,02%, до 44,61 руб. Стоимость бензина марки АИ-95 также снизилась на 0,02%, до 47,96 руб.
Цены на дизельное топливо за неделю не изменились и составили 50,66 руб.
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