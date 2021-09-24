Макаровский мост в Екатеринбурге откроют 31 октября

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2021. Макаровский мост Екатеринбурга, который сейчас находится на реконструкции, планируется досрочно открыть для движения транспорта 31 октября. Соответствующее распоряжение подрядной организации отдал глава города Алексей Орлов.
По данным пресс-службы администрации муниципалитета, предпосылки для досрочной сдачи есть. В октябре строители выполнят все ремонты на объекте и проведут испытания. После этого останется переставить дорожные знаки и нанести разметку.
Напомним, что в этом году будет сдана первая очередь реконструкции Макаровского моста. Полностью выполнить все работы на объекте необходимо к IV кварталу 2023 года. Но городские власти и подрядчики рассчитывают завершить ремонт до конца 2022 года. Длина реконструируемого участка — 255 метров.
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