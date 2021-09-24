Жительница Екатеринбурга перевела мошенникам более 1,6 млн рублей на «защищенные» счета

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2021. В полицию Екатеринбурга обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Под видом перевода на «защищенные» счета они выманили у нее 1 млн 646 тыс. руб., сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.



По словам потерпевшей, ей позвонила неизвестная, представившаяся банковским сотрудником, и заявила, что кто-то пытается оформить кредит на имя екатеринбурженки. Для спасения денег мошенница уговорила свою жертву снять все сбережения и оформить несколько займов, которые нужно будет перевести на «защищенные» счета. Якобы после этого все операции отменятся и деньги вернутся.



Женщина выполнила инструкции злоумышленников, и звонки прекратились. Полиция приступила к поиску виновных.