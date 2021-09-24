УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
24.09.2021

Жительница Екатеринбурга перевела мошенникам более 1,6 млн рублей на «защищенные» счета

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2021. В полицию Екатеринбурга обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Под видом перевода на «защищенные» счета они выманили у нее 1 млн 646 тыс. руб., сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.

По словам потерпевшей, ей позвонила неизвестная, представившаяся банковским сотрудником, и заявила, что кто-то пытается оформить кредит на имя екатеринбурженки. Для спасения денег мошенница уговорила свою жертву снять все сбережения и оформить несколько займов, которые нужно будет перевести на «защищенные» счета. Якобы после этого все операции отменятся и деньги вернутся.

Женщина выполнила инструкции злоумышленников, и звонки прекратились. Полиция приступила к поиску виновных.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.08.2021 Пенсионерка из Екатеринбурга перевела телефонным мошенникам 819 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2021. Жительница Кировского района Екатеринбурга обратилась в полицию, рассказав, что стала ...

16.08.2021 В Екатеринбурге пожилая пара перевела мошенникам на «защищенные» счета 2,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2021. В полицию Екатеринбурга обратился 71-летний пенсионер, ставший жертвой мошенников. ...

09.08.2021 Школьный учитель из Екатеринбурга перечислила телефонным мошенникам более 3,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2021. В полицию Екатеринбурга обратилась 57-летняя местная жительница, работающая школьным ...

25.06.2021 Жительница Екатеринбурга перевела на счета телефонных мошенников 1,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2021. В Екатеринбурге местная жительница перевела на «безопасные» счета телефонных мошенников ...

17.06.2021 В Екатеринбурге местная жительница перевела на счета телефонных мошенников почти 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2021. Жительница Екатеринбурга перевела на «защищенные» счета телефонных мошенников около 2 ...

Популярные новости
31.08.2021Любовь Любаева: Цифровизация и образование в АПК — основные тренды следующих лет10.09.2021Банк России повысил ключевую ставку до 6,75% годовых08.09.2021Минфин: Глобальный цифровой налог принесет в бюджет РФ десятки миллиардов рублей03.09.2021Малый бизнес нацелился на экспорт02.09.2021На Среднем Урале растет просрочка по кредитам
Архив новостей
Сентябрь 2021 (679)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Июнь 2021 (704)
Май 2021 (600)
Апрель 2021 (733)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18