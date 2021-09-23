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23.09.2021

Глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев предложил разработать программу развития Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2021. В Екатеринбурге на площадке Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) состоялось обсуждение корректировки Генерального плана развития города.

В мероприятии приняли участие крупнейшие застройщики, представители администрации Екатеринбурга и правительства Среднего Урала.

Глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев предложил разработать программу развития Екатеринбурга

Председатель комитета по строительству СОСПП, глава компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев выступил с предложением создать среднесрочный документ на основе Генплана — программу развития Екатеринбурга. Ее цель — объединить усилия и финансовые ресурсы власти и девелоперов, чтобы развивать городскую среду не фрагментарно, а комплексно.

«Бюджетных средств, выделяемых на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры, немного. Тем обиднее, если они точечно и непредсказуемо для нас, застройщиков, распыляются по городу. Здесь строится жилье, тут — садик, там — парк. Мы предлагаем вместе с городом разработать среднесрочную программу комплексного развития города, которая бы определяла сроки и районы строительства объектов инфраструктуры», — заявил В. Ананьев.

Глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев предложил разработать программу развития Екатеринбурга

По его словам, приоритетными должны стать районы, где реализуются муниципальные и областные программы по расселению, обновлению ветхого и аварийного жилфонда, возводится большой объем нового жилья силами сразу нескольких застройщиков.

«Благодаря таким программам застройщики уже не разбросаны по городу, а работают на одних территориях и одинаково заинтересованы в появлении инфраструктуры. Если появится среднесрочная программа развития, всем будет понятно, когда и где ждать появления дорог, школ, садиков. Это позволит всем участникам рынка работать по общему плану, рассчитывать свои силы, информировать дольщиков и не перетягивать одеяло на себя, пытаясь экстренно встроить свой проект в бюджетное финансирование. Согласовав заранее приоритетные районы для развития, мы сможем понимать, куда будут направлены бюджетные средства, добавлять федеральное финансирование, искать варианты строительства в рамках ГЧП и тем самым усиливать эффект нашей работы, а не размывать его. Фактически такие пятилетние программы должны стать этапами реализации Генплана развития города», — отметил В. Ананьев.

Участники совещания поддержали идею разработки среднесрочных планов развития городской среды, связанных с Генеральным планом.

«Я только «за». И, надо отметить, сегодня в принципе так и происходит — мы смотрим районы, которые активно развиваются, и стараемся делать все, чтобы они развивались комплексно. Но нам нельзя упускать из виду и те территории, где уже сложилась застройка и есть нехватка инфраструктурных объектов», — отметил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

С ним согласился и замглавы Екатеринбурга, глава департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Рустам Галямов.
«Мы обеими руками «за», но спорный вопрос — реализуемо ли это? Объемы уже построенного жилья велики, нам предстоит нагонять в строительстве инфраструктуры», — отметил он.

«Несомненно, главную роль в определении приоритетных направлений играет администрация города, опирающаяся в своих решениях на Генплан. Для постиндустриального города, такого как Екатеринбург, нужна двухуровневая система разработки градостроительных документов: долгосрочный директивный мастер-план и среднесрочный план на пять лет. И тогда в нем действительно можно отразить приоритеты: районы сдерживания и стимулирования застройки. Причем сдерживание — это не запрет. Просто если сегодня стимулируют развитие одного района, все силы брошены на него, он указан в среднесрочной программе, то другой район делать тоже можно — но в одиночку, не рассчитывая на помощь бюджетных средств. Все правильно: если мы будем вкладываться вместе и работать по одному плану — мы создадим комфортную городскую среду», — сообщил глава Союза архитекторов Свердловской области Михаил Вяткин.

По итогам встречи было принято решение продолжить совместную работу по выработке приоритетных направлений комплексного развития, которые будут закреплены в градостроительных документах. Для этого решено собрать аналитические данные, характеризующие демографическую ситуацию в Екатеринбурге, и другую информацию, необходимую для прогнозирования потребности в объектах социальной инфраструктуры в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Эти данные будут рассмотрены на следующем заседании комитета по строительству СОСПП.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

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